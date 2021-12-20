المشري: الاستبسال في التصدي للإرهاب والعسكر أنعم علينا بالاستقرار والأمن

شارك “خالد المشري” رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، رفقة أعضاء المجلس “بلقاسم قزيط” و”علي أبوستة” و”نزار كعوان”، اليوم الإثنين، في إحياء الذكرى الخامسة لعملية “البنيان المرصوص” التي أقيمت في مدينة مصراتة.

وقال المشري، إنه ينعي أرواح الشهداء الذين قضوا نحبهم من أجل تحرير المدينة من قبضة الإرهاب، على حد قوله.

وأضاف أن تضحيات الشهداء ستبقى ذكرى خالدة ومشرقة في صفحات التاريخ وذاكرة الوطن، مستذكرا بعزة وشموخ جرحي الملحمة، على حد تعبيره.

وأشاد المشري، برجلات الوطن واستبسالهم في التصدي للإرهاب والإجرام والعسكر؛ لتنعم بلادنا بالاستقرار والأمن والأمان” على زعمه.