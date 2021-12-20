مباحثات “روسية فرنسية” حول الانتخابات الليبية

ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا “بول سولير”، عملية إجراء الانتخابات في ليبيا- وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الوزارة تأكيدها، أنه “في سياق تبادل معمق لوجهات النظر حول مجموعة من القضايا المتعلقة بتطور الوضع في ليبيا وما حولها، كان إيلاء الاهتمام الخاص لمشاكل إجراء الانتخابات العامة، رئاسية وتشريعية في ليبيا”.

كما اتفق الجانبان على مواصلة الحوار الروسي/الفرنسي، بشأن مجموعة كاملة من المهام لتسوية الأزمات والنزاعات في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

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