الخارجية الفرنسية: الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات متروك للمفوضية

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الليبية متروك للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهو جزء من خارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن.

وأضافت الخارجية الفرنسية في إيجازها الصحفي اليومي، أن مفوضية الانتخابات لاحظت أن “هناك حاجة إلى تأخير إضافي، لإنهاء عملية الإعلان عن قوائم المرشحين لمجلس النواب”.

وشددت الخارجية على أن مؤتمر باريس بشأن ليبيا جدد دعمه للمفوضية ولإجراء الانتخابات، وفق الجدول الزمني الحالي لدعم التطلع المشروع للشعب الليبي لاختيار ممثليه، من خلال ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة حتى نهايتها.

يُذكر أن باريس احتضنت في 12 نوفمبر الماضي مؤتمراً دولياً، لدعم المسار السياسي في ليبيا بمشاركة دولية واسعة.

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