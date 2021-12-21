موظفو المصرف التجاري الوطني يطالبون بالتحقيق مع مجلس الإدارة

في احتجاج من قبل موظفي المصرف التجاري الوطني فرع العامرية، طالبوا الموظفين في بيان شديد اللهجة بالإيقاف الفوري لمجلس إدارة المصرف التجاري الوطني برئاسة، عبد الوهاب المختار، وإحالتهم للنيابة لاتخاذ إجراءاتها حيال الوقائع المبينة في تقرير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
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قناة ليبيا
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