المنفي لـ«رئيس نادي النصر»: ندعم الرياضة لرفع راية الوطن في المحافل الدولية

أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه اليوم الإثنين، رئيس نادي النصر الرياضي، أسامة أبوزيد، وعبد الله الخفيفي، بدور النادي في تنمية قدرات الشباب الرياضية والثقافية والاجتماعية، باعتباره أحد الأندية العريقة في ليبيا.

واستعرض أبوزيد والخفيفي، أمام المنفي، الصعوبات التي تواجه النادي، وطالبوا بدعمه حتى يتمكن من أداء مهامه لصقل مواهب الرياضيين.

فيما أكد المنفي، العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه النادي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مشيداً بدور النوادي الرياضية في تنمية مواهب الرياضيين ومساهمتها في تعزيز الإنتماء للوطن، والمحافظة على وحدته.

وحمل المنفي، المسؤولين عن النادي، تحياته إلى كل لاعبيه ومحبيه، مؤكداً دعمه للرياضة والرياضيين في ليبيا، من أجل رفع راية الوطن في كل المحافل الدولية.