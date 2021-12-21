بيتر ستانو: الاتحاد الأوروبي يدعم الانتخابات الليبية في أي وقت تُجرى فيه

قال الناطق باسم الخارجية والأمن الأوروبي “بيتر ستانو” -الاثنين- إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الانتخابات في ليبيا في أي وقت تُجرى فيه، داعياً لاحترام الموعد المقرر لإجرائها في 24 ديسمبر الجاري.

وأوضح ستانو خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أنه لا يحق للاتحاد التعليق على إمكانية تأجيل الانتخابات في ليبيا، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يدعم “إجراء انتخابات شفافة باعتبارها خطوة مهمة، ينبغي أن تقود لحل الأزمة الليبية”.

كما أفاد “ستانو”، بأن الاتحاد الأوروبي قد أرسل فريقاً من الخبراء، تم نشرهم بالفعل في طرابلس لمراقبة ودعم العملية الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي، قد هدّد في وقت سابق بفرض عقوبات على الأطراف التي تحاول عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها.

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