وزير الخارجية الفرنسي: تقرير الجدول الزمني للانتخابات في ليبيا متروك للمفوضية 

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن ” تقرير الجدول الزمني للانتخابات في ليبيا متروكٌ للمفوضية العليا للانتخابات وفق خارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر باريس الأخير”.

وقال «لودريان» بحسب الخارجية الفرنسية، إن “المفوضية أعلنت حاجتها إلى وقت إضافي لإعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب”.

وأضاف أنه “من الضروري دعم تطلعات الليبيين المشروعة لاختيار ممثليهم من خلال ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة حتى نهايتها”.

وأوضح أنه “كان مؤتمر باريس وتأييد مجلس الأمن له فرصة لفرنسا وشركائها لإعادة تأكيد دعمهم الكامل لإجراء الانتخابات في موعدها ودعمهم لمفوضية الانتخابات”.