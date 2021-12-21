العثور على مقبرتين جماعيتين قرب مزدة

كشف الفريق المتخصص في الكشف عن المقابر الجماعية التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية بجهاز المباحث الجنائية، بالتعاون مع نيابة غريان ومديرية أمن مزدة والنيابة ومركز شرطة القريات- الاثنين- عن مقبرتين في المنطقة الممتدة ما بين وادي مرسيط ووادي فروت.

وتمت عملية الكشف بعد ورود معلومات من مركز شرطة القريات تفيد بالاشتباه بوجود مقبرة جماعية بالمنطقة، وفور انتهاء عملية الحفر والمسح تم استخراج 6 جثث مجهولة الهوية، كانت 5 منها في المقبرة الأولى وواحدة في المقبرة الثانية.

وما زال العمل جارياً من قبل الفريق، على استكمال مسح وتمشيط بقية المنطقة المذكورة.

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