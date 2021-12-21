«أبوجناح» يبحث قرارات المشاريع التنموية المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس رمضان أبوجناح اليوم الاثنين، بوزارة التخطيط بعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط في نهاية العام المالي وأذونات الصرف لعام 2021″.

وأوضح الحساب الرسمي لرمضان أبو جناح على فيسبوك، أن “الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التخطيط، ضم وزراء الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، والاتصال والشؤون السياسية، والمالية، والتخطيط، والمواصلات، والداخلية، والشباب، ورؤساء أجهزة تنفيذ مشروعات المواصلات، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وتنمية وتطوير المراكز الإدارية، إضافة إلى مديري الميزانية والخزانة بوزارة المالية، وعدد من مدراء الإدارات بوزارة التخطيط”.

وناقش الاجتماع “القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والمتعلقة بالمشاريع التنموية المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة”.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على “تعجيل متابعة تنفيذ الخطط المالية للمشروعات التنموية في كافة ربوع ليبيا”.