“الداخلية” تشرع في إزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة الخمس

أزالت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية اليوم الاثنين، المباني العشوائية الواقعة على شاطئ البحر والأراضي الزراعية والغابات، والمخلفات الحاصلة داخل المخططات العامة داخل الحدود الإدارية لبلدية الخمس.

وأوضحت الوزارة أن عملية إزالة التعديات نفّذتها قوة تابعة لمديرية أمن الخمس والشرطة الزراعية، بالإضافة لمساندة إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وإدارة الدعم المركزي.

يُذكر أن العملية تمت بتعليمات من النائب العام، الذي وجّه بالحدّ من التعديات والانتهاكات الحاصلة على أملاك الدولة الليبية، واسترجاعها إلى ما كانت عليه، وضرورة إزالة المباني العشوائية الواقعة داخل المخططات العامة للمدينة.

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