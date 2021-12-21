«فركاش» للمصدومين من عدم إجراء الانتخابات في موعدها: «مرحبًا بكم على أرض الواقع»

سخر المحلل السياسي فرج فركاش، من الأصوات التي عبرت عن صدمتها من عدم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقال فركاش في تدوينة عبر “فيسبوك”، “الملاحظ أن فيه «محللين محنكين» و«نواب مصدومين» و«ساسة» و«إعلاميين» و«نشطاء» كانوا يبيعون الوهم؛ وكأنهم استيقظوا فجأة أمس أو اليوم، وأدركوا وبشكل مفاجئ أن لن يكون هناك انتخابات يوم 24 ديسمبر !! “.

وتابع؛ “أعزائي «المستيقظين» هذا الاحتمال الذي كان شبه مؤكد أخبرناكم به عندما قالته لكم الكتلة المسيطرة على «مزلس» -مجلس- النواب من خلال إقرار وطريقة صياغة وصدور القانون رقم 1 لسنة عقيلة 21 في 8 سبتمبر!!”.

وختم موضحًا؛ “عموما مرحبا بكم على أرض الواقع!”.