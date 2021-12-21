النيابة العامة: حبس موظفين بمصرف شمال أفريقيا استغلا موقعهما لتحقيق منافع شخصية

أعلن مكتب النائب العام، أن “‏النيابة العامة تجري تحقيقاتها في مواجهة عدد من موظفي مصرف شمال أفريقيا”.

وأوضح المكتب، في بيان، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن “تولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق في الوقائع التي أشير إليها بمتن البلاغ المقدم من مدير عام مصرف شمال إفريقيا في مواجهة مدير، ونائب مدير المصرف – فرع اسبيعة – ، وأخصها واقعة اتخاذ السالف ذكرهما لسلوك أدى إلى تعطيل تنفيذ القرارات ذات الصلة بمنح الصلاحيات والاختصاصات الوظيفية”.

وتابع البيان، “هذا وقد أسفرت التحقيقات على إثبات صحة الواقع المسند إلى السالف ذكرهما؛ وبذلك انتهت النيابة العامة إلى اتهامهما بارتكاب جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة لأجل تحقيق منافع شخصية، وتعمد إلحاق الضرر بالمصلحة العامة والمال العام؛ وأمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية”.