حرس المنشآت النفطية: إغلاق الحقول يؤدي إلى عجز تام في الإيرادات المالية للدولة

استنكر جهاز حرس المنشآت النفطية، قفل الحقول النفطية واستخدامها كوسيلة للابتزاز والضغط لتحقيق المطالب.

وأضاف جهاز حرس المنشآت النفطية، في بيان له الإثنين:” ندعو المعتصمين لتغليب المصلحة العامة وأن يسلكوا الطرق القانونية لتنفيذ مطالبهم”.

وتابع:” يجب إعادة ضخ النفط، تفاديًا للآثار السلبية مادياً وفنياً الناجمة عن استمرار الإغلاق”.

ولفت إلى أن النفط والغاز هو المورد الوحيد للاقتصاد الوطني والضرر يعود على الجميع ما سيترتب عليها من عجز تام في الإيرادات المالية للدولة.

واستطرد:” ستكون هناك تأثيرات المباشرة على حياة الناس تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي والنقص في المحروقات”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، إيقاف إنتاج حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، وفقدان أكثر من 300 ألف برميل.

وأكدت مؤسسة النفط، في بيان لها، أن إيقاف الإنتاج بالحقول اليوم جاء بواسطة أفراد تابعين لحرس المنشات النفطية.

وأشار مؤسسة النفط، إلى أن إغلاق الإنتاج جاء نتيجته إهدار ثروات البلاد، واستمراره إنما إفقار للشعب الليبي.

وتابعت:” نأسف على ما آلت إليه الأمور من قيام أفراد وجهات غير مختصة خارج إطار القانون بإغلاق ضخ الخام بالحقول”.