«الميهوب»: الإخوان يريدون تفصيل قانون لإقصاء شخصيات بعينها من الانتخابات

قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك احتمالية التشاور بشأن خارطة طريق جديدة‏ لا تتضمن تحديد موعد جديد للانتخابات.

وأكد الميهوب، في تصريحات لـ”وكالة سبوتنيك”، أن مجلس الدولة الاستشاري وجماعة الإخوان يريدون تفصيل قانون لإقصاء شخصيات بعينها من الانتخابات الرئاسية، في حين أن القانون الصادر من البرلمان يسمح بترشح الجميع.

وبشأن احتمالية التوافق بين مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية أو صيغة أخرى للقانون، أوضح أن البرلمان لن يمرر الصيغة التي يريدها “الدولة” ولن يتراجع عن القانون الصادر منه بشأن الانتخابات الرئاسية.

ولفت إلى أن السيناريو المحتمل طرحه للتشاور خلال الأيام المقبلة، يتضمن تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري لتعديل بعض نصوص مشروع الدستور، ومن ثم طرحه للاستفتاء، على أن يتم بعد ذلك تحديد موعد الانتخابات بناء على الدستور حال التصويت عليه”.

وأشار إلى أن العديد من النواب يتفقون حول هذا الأمر في الوقت الراهن، في ظل استبعاد التوافق بين الأعلى للدولة والبرلمان.