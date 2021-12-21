الخوجة: لن يحدث فراغ في السلطة لأن البرلمان جاهز لتكوين حكومة جديدة

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة:” ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي أن يقرر موعد الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية”.

وأضافت أسماء الخوجة، في تصريحات صحفية:” إذا كان ثمة موعد آخر للانتخابات فمفوضية الانتخابات هي الجهة المنفذة ولها رأي في الأمر كونها تعلم إمكانية تنفيذها لهذا الأمر من عدمه”.

وتابعت:” لن يحدث فراغ في السلطة التنفيذية، لأن البرلمان جاهز لتكوين حكومة جديدة ومنحها الثقة”.

ولفتت إلى أن الحكومة الجديدة ستكون مهامها المضي بنا لانتخابات رئاسية وبرلمانية بدعمها وتمويلها للمفوضية وتذليل العقبات أمامها للقيام بمهامها.

وأشارت إلى أن المستشار عقيله صالح سيعود إلى عمله بعد أن امتثل للمادة 12، خاصة في ظل وجود مؤشرات لعدم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وشددت على أن الجلسة المقبلة ستكون بتاريخ 27 ديسمبر الجاري، ومن المتوقع أن يترأسها عقيله صالح، وستبحث خارطة الطريق ما بعد 24 ديسمبر.