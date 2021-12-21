القبي: قوانين الانتخابات كانت مفصّلة على «حفتر» ودورنا مجرد كومبارس

زعم جلال القبي، الناشط الإعلامي بمليشيات بركان الغضب، أن قوانين الانتخابات كانت مفصّلة على المرشح لانتخابات الرئاسة خليفة حفتر، مدعيا أن دورهم مجرد كومبارس، بحسب وصفه.

وقال القبي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تجاهل مفوضية الانتخابات ومجلس النواب، لإعلان فشل إجراء الانتخابات وتأجيلها عن موعدها السابق الذي نبعد عنه مسافة 3 أيام هو في حد ذاته استخفاف بالليبيين”، على حد قوله.

وأضاف “كأنها لم تكن انتخاباتهم، وهو دليل قطعي آخر على أن دورنا في هذه الانتخابات الصورية كان سيكون مجرد (كومبارس)”، وفقا لتعبيره.

وتابع “لأن قوانين الانتخابات كانت مفصلة على مقاس حفتر، إلا أن ظهور ابن القذافي ودخول الدبيبة للسباق هو من بعثر كامل حسابات المُخرج”، بحسب ادعائه.