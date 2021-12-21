الشاطر: ارتكاب أي أخطاء بعد “فبراير” مجرد إرهاصات لـ”الثورة” ستعالج بالحرية

اعتبر عبدالرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن ارتكاب أي أخطاء بعد “فبراير” عبارة عن “إرهاصات لما وصفه بـ “الثورة”.

وقال الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من يوقف محاولة البعض الانقلاب على ثورة فبراير باسم الديمقراطية و الانتخابات التي لم يؤمن بها النظام السابق وأحلّ محلها المشانق في الميادين و الجامعات؟”، مردفًا أنه “نظام انتهى قاطعة”، على حد قوله.

وأوضح الشاطر، أنه “إن ارتكبت أخطاء بعد فبراير فهي إرهاصات الثورة ستعالج بالحرية التي لن تكون سكينا لذبحها”، على حد تعبيره.