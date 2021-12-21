الدرّقاش: السايح تحوّل إلى معرقل للانتخابات

زعم مروان الدرقاش، الناشط السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تحول إلى معرقل للانتخابات، بسبب عدم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، على حد وصفه.

وقال الدرقاش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من يعطل الانتخابات هو دكان السايح لأنه لم ينشر القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية حتى الآن بالرغم من انتهاء المدة المحددة للطعون”، بحسب تعبيره.

وأضاف “السايح ودكانه كان يتوعد معرقلي الانتخابات بالعقوبة ويخوفهم بالمجتمع الدولي، اليوم يتحول السايح ودكانه إلى معرقل للانتخابات. اتخذوا أصناماً من تمر إذا جاعوا أكلوها”، وفقا لحديثه.