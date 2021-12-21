سرقة أسلاك كهرباء بطول 1800 متر في قصر بن غشير

سرقت مجموعات خارجة عن القانون أسلاك كهرباء بطول 1800 متر في منطقة قصر بن غشير.

وسطت تلك المجموعات على أسلاك ضغط عالٍ بطول 700 متر في خط البحرية من محطة 30 قصر بن غشير، ما نتج عنه فقدان التغذية لـ 25 محولًا هوائيًا، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ولفت البيان إلى سرقة مجموعة أخرى أسلاك ضغط عالٍ بطول 1100 متر على خط القنصل من محطة 30 بشر مروان.

وأمس الإثنين، رصدت الشركة وقائع السطو على ستة آلاف متر في ست مناطق هي «تاجوراء وقصر بن غشير وعين زارة وزليتن وترهونة وصبراتة»؛ ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن عديد المنازل والمحلات والمزارع.

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