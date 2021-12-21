طرابلس تستيقظ على هدير الأسلحة.. ومصدر يكشف لـ218 التفاصيل

شهدت مدينة طرابلس منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء، تحركات عسكرية في عدة مناطق من المدينة.

وأفاد مصدر خاص من قوة حماية طرابلس ل218، بأن شوارع عين زارة والخلة وباب بني غشير قد تم إغلاقها بسواتر ترابية، بالتزامن مع انتشار آليات عسكرية بالمنطقة، فيما وردت أنباء عن إغلاق بعض المدارس، وطلب المعلمين من الطلاب العودة إلى منازلهم.

وذكر المصدر أن كتائب مسلحة تابعة لوزارة الدفاع قد بدأت بتطويق العاصمة، لقطع الطريق أمام كتائب تنحدر من مدن أخرى كانت تنوي إشعال حرب وسط طرابلس اليوم.

وتأتي هذه التحركات قبل أيام معدودة من موعد الاستحقاق الانتخابي، والذي بات تأجيله أمراً واقعاً في ظل تنصل المسؤولين من إعلان التأجيل والاستمرار في انتهاج سياسة الصمت.

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