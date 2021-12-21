اليونسيف ترحب بوصول نحو 1.2 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى ليبيا

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رحّبت اليونيسف بوصول أكثر من مليون جرعة لقاح مقدمة من الولايات المتحدة إلى ليبيا لتعزيز مواجهة جائحة كوفيد-19.

وذكرت اليونيسف، في بيان، إنها يسرت الإثنين وصول وتسليم 1,178,190 جرعة من لقاح کوفید19 لدعم الجهود العالمية للقضاء على الجائحة في إطار مبادرة کوفاکس.

وأكدت اليونيسف دعمها لحملة التطعيم الوطنية لوزارة الصحة الليبية، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة ساهمت في تسليم اللقاحات، وتتوقع تقديم المزيد لليبيا في الأشهر المقبلة.

✈️ هبوط آمن! وصل 1,178,190 لقاح #كوفيد19 من الولايات المتحدة عن طريق منشأة #كوفاكس#اليونيسف_تشكر الولايات المتحدة! ستساعد اللقاحات @NcdcLy على تطعيم المزيد من الناس في ليبيا ضد فيروس كورونا#اللقاحات_آمنة#اللقاحات_فعالة pic.twitter.com/8du2iLuMni — UNICEF Libya (@UnicefLibya) December 20, 2021

ونقلت اليونيسف ترحيب الدكتور حيدر السائح، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وسفير الولايات المتحدة في ليبيا، السيد ريتشارد نورلاند، ولنا وربكات، الممثلة الخاصة لليونيسف بالإنابة، بوصول لقاحات کوفيد 19 إلى مطار معيتيقة الدولي.

وذكرت، أن أدلت لنا وربكات، الممثلة الخاصة لليونيسف بالنيابة. قالت: “تفخر اليونيسف بدعم وزارة الصحة وشركائنا ليكونوا جزءا من منظومة التوزيع

العالمي العادل للقاحات، لقد تلقت الحكومة الليبية أكثر من 7,520,170 جرعة من لقاحات کوفید-19 حتى الآن”.

وأضافت، “ساهمت منشأة كوفاكس في 1,463,670 جرعة منها. في أبريل الماضي فقط رحبنا بوصول الدفعة الأولى من اللقاحات من منشأة كوفاكس”.

ولفتت وربكات، إلى أن “كل عملية تسليم لقاحات تجلب الأمل في التعافي وتقربنا خطوة واحدة من العودة إلى الحياة الطبيعية الملايين الأطفال في ليبيا”.

كما نقلت المنظمة عن السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند. قوله: “نأمل جميعا القضاء على هذا الوباء. وقد رأينا اليوم وصول ما يقارب 1.2 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد کوفید-19 إلى طرابلس من الولايات المتحدة. نحن متحمسون على تسليم لقاحات لتستخدمها وزارة الصحة الليبية. ونأمل أن يتمكن الليبيون من استئناف حياتهم دون وطأة التهديد من فيروس كورونا”.

وأكدت اليونيسف أن هذا الدعم سيساهم في الحد من معدلات المرض والوفاة الناجمة عن كوفيد 19. إضافة إلى تخفيف انتقال العدوى وتعزيز النظم الصحية، بما في ذلك الوقاية من التهديدات الوبائية والكشف عنها والاستجابة لها.