مكافحة الأمراض: 543 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 124 حالة حرجة من إجمالي 4438 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت ( 12.2 %) وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومة شفاء 618 حالة فيما توفيت 8 حالات. وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 382884 حالة منها الحالات النشطة: 6084 والمتعافين : 371185 والٍوفيات: 5615 حالة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا