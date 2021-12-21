النيابة العامة توقف مدير أحد فروع مصرف شمال أفريقيا ونائبه

باشر وكيل النيابة بمكتب النائب العام، إجراءات التحقيق في البلاغ المقدم من مدير عام مصرف شمال أفريقيا بحق مدير المصرف في فرع اسبيعة، ونائبه.

وتضمن البلاغ اتخاذ المدير والنائب سلوكًا أدى إلى تعطيل تنفيذ القرارات ذات الصلة بمنح الصلاحيات والاختصاصات الوظيفية.

وجاءت نتيجة التحقيق مُثبتةً صحة الادعاء بحق المذكورَين، مما استدعى من النيابة العامة توجيه الاتهام لهما بارتكاب جريمة إساءة استعمال المنصب لتحقيق منافع شخصية، وتعمد إلحاق الضرر بالمصلحة العامة والمال العام، وتم حبسهما احتياطياً على ذمة القضية.

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