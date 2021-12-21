معيتيق: إعادة توحيد مؤسسات الدولة اللبنة الأولى لإنهاء الانقسام السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2021

أكد المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا أحمد معيتيق أن إعادة توحيد مؤسسات الدولة كان ولا يزال اللبنة الأولى لإنهاء حالة الانقسام السياسي، وبناء دولة المؤسسات القادرة على مواجهة التحديات محليا ودوليا معتبرا أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي وواقعي على مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف معيتيق في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “نحن بحاجة إلى المزيد من الأفعال الصادقة والجادة والخطوات العملية والحقيقية والقائمة على الالتزام والحفاظ على تعهداتنا بما يساهم فى بناء أساس قوي للثقة بين الليبين، تتغلب فيه المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وتدار الأمور بحكمة بعيدا عن التعصب والعاطفة .

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وأردف معيتيق أنه من حق جميع الليبين الاستفادة من ثروات وطنهم على نحو عادل، وأن ينعموا بالحياة الكريمة دون التعدي على حقوق الآخرين كما يجب عليهم جميعا المساهمة فى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تصل بليبيا إلى دولة الاستقرار والسلام والتنمية .