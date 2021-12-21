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الشهيبي يقول إن اجتماعا كبيرا سيعقد في بنغازي لمترشحين بارزين للانتخابات الرئاسية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

قال، توفيق الشهيبي، ‏رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن بنغازي ستشهد اجتماعا كبيرا يضم مترشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.

وأضاف الشهيبي، اليوم مغردا على تويتر، إن الاجتماع سيضم المترشحين لرئاسة، عثمان عبد الجليل والعارف النايض.

كما أنه سيضم، خليفة حفتر والشريف الوافي وعاشور شوايل وفتحي باشاغا وأحمد معيتيق والفضيل الأمين ومحمد المنتصر وعبد المجيد سيف النصر وغيرهم.


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صحيفة العنوان الليبية

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