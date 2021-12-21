الشهيبي يقول إن اجتماعا كبيرا سيعقد في بنغازي لمترشحين بارزين للانتخابات الرئاسية

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قال، توفيق الشهيبي، ‏رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن بنغازي ستشهد اجتماعا كبيرا يضم مترشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.

وأضاف الشهيبي، اليوم مغردا على تويتر، إن الاجتماع سيضم المترشحين لرئاسة، عثمان عبد الجليل والعارف النايض.

سيكون هناك اجتماع لعدد من المرشحين البارزين اليوم ببنغازي ومنهم:

عثمان عبد الجليل- العارف النايض – خليفة حفتر – الشريف الوافي – عاشور شوايل – فتحي باشاغا – أحمد معيتيق – الفضيل الامين – محمد المنتصر – عبد المجيد سيف النصر.. وغيرهم. — توفيق الشهيبي (@TawfikTobruk) December 21, 2021

كما أنه سيضم، خليفة حفتر والشريف الوافي وعاشور شوايل وفتحي باشاغا وأحمد معيتيق والفضيل الأمين ومحمد المنتصر وعبد المجيد سيف النصر وغيرهم.