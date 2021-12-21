إحياء ليبيا يصدر مقترحًا شاملًا لتعديل السلطة التنفيذية لاستكمال العملية الانتخابية

ليبيا – أصدر تكتل “إحياء ليبيا” إصداره الثاني لتعديل السلطة التنفيذية من أجل استكمال العملية الانتخابية بعد إصدار مقترح أول في الـ16 من ديسمبر الجاري.

الإصدار الثاني الذي صدر في الـ20 من ديسمبر الجاري وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أتى في ضوء النقاش الذي جرى مع شريحة واسعة من القوى السياسة والمجتمعية الليبية في عدة منصات وتنسيقيات وعلى ضوء اللغط الحاصل بخصوص المجلس الأعلى للقضاء ويتضمن 6 مقترحات رئيسية.

وجاء في المقترح الأول الإصرار على إجراء الانتخابات الرئاسية وإطلاق المرحلة النهائية اعتبارًا من الـ24 من ديسمبر الجاري بإصدار القائمة النهائية للمترشحين وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية لهم، فيما تضمن ثاني المقترحات إزاحة ترتيبات زمنية فقط بفارق 17 يومًا فقط بين الـ7 الموعد الأصلي لإعلان القائمة والـ24 منه.

ووفقًا للمقترح ، يكون انتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في الـ24 من ديسمبر الجاري حسب قرارات مجلس النواب ذات العلاقة وتعهدات أعضاء المجلس ورئيس الحكومة المتنحي بموجب ترشحه، ليؤكد المقترح الرابع استمرار نائبه رمضان أبو جناح في تسيير الأعمال.

واشترط المقترح الـ4 التوقيع المزدوج لأبو جناح وحسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية على القرارات السيادية والإيقاف الفوري لجميع أوجه تضارب المصالح التي تسبب فيها ترشح رئيس الحكومةالمتنحي بموجب ترشحه، وذلك بالقيام وبشكل فوري بـ3 إجراءات.

ووفقًا للإجراء الأول يتم تغيير وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني وتعيين آخر يحظى بدعم القوى العسكرية والأمنية الفاعلة في العاصمة طرابلس، ليتمكن من بسط الأمن والأمان وحماية الانتخابات من تدخل أحد المرشحين على حساب المترشحين الآخرين.

وشدد الإجراء الثاني على إقالة كافة وزراء الدولة بحكومة الوحدة الوطنية منعًا لاستمرار تضارب المصالح واستخدام الأدوات الحكومية للدخول في الانتخابات أو تخريبها، فيما بين آخر الإجراءات تسليم الآلة الإعلامية للدولة بجميع أذرعها للجنة وطنية مستقلة ومحايدة بحيث لا تستخدم بخدمة مرشح بعينه على حساب الآخرين.

وبحسب ما ورد في المقترح الـ5 يتم وقف أي محاولة للمماطلة بتشكيل أجسام حوارية أو حكومة أو خارطة طريق جديدة، فيما شدد سادس المقترحات على إيقاف تصرفات محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير في أموال الشعب الليبي ليقتصر الصرف على المرتبات وضروريات الحياة ودعم الانتخابات.

وأكد الإصدار الثاني أن المخرج الوحيد من النفق المظلم الذي تخبطت فيه ليبيا لعقد مؤلم من الزمن هو الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقتها من دون أي تضارب مصالح أو غش أو تزوير أو مماطلة أو تأجيل، مطالبًا جميع القوى السياسية والمجتمعية بالتنبه لما يحاك في حق الوطن.

واختتم الإصدار بدعوة الجميع إلى الهبة الشعبية لحماية إجراء الانتخابات في موعدها صونًا لإرادة الشعب الليبي المصدر الوحيد لتجديد الشرعية.

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