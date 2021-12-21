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لتوفير تكاليف استيرادها.. ليبيا تسعى لإنتاج كلاب تقفّي الأثر محلياً

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تابع رئيس جهاز المباحث الجنائية، اللواء محمود عاشور العجيلي، سير العملية المستحدثة مؤخراً، والمتعلقة بإنتاج كلاب تقفّي الأثر محلياً وتوفيرها للعمل الأمني بمختلف تخصصاته ومجالاته، التي تتطلب هذا النوع من الخدمات الأمنية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف العبء عن ميزانية الدولة، وتوفير المبالغ الباهظة التي تتكبدها في استيراد كلاب تقفّي الأثر، المدربة من الخارج بشكل مستمر .

يُذكر أن “العجيلي” قد أصدر تعليمات رسمية، خلال المدة الماضية، تقضي بإنشاء مركز لتوليد وتأهيل جراء كلاب تقفّي الأثر وتجهيزها وتدريبها؛ لدعم الأعمال الشرطية في الكشف عن الألغام والمتفجرات والمخدرات والبحث عن المفقودين، واكتشاف المقابر الجماعية واستخراج الجثث.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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