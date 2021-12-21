بينهم حفتر وباشاغا.. الشهيبي: بنغازي ستشهد اجتماعا كبيرًا لمترشحين بارزين للانتخابات الرئاسية

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كشف، توفيق الشهيبي، ‏رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع كبير في بنغازي يضم مترشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.

وقال الشهيبي، في تغريدة على تويتر، إن الاجتماع سيضم المترشحين، عثمان عبد الجليل والعارف النايض وخليفة حفتر والشريف الوافي وعاشور شوايل وفتحي باشاغا وأحمد معيتيق والفضيل الأمين ومحمد المنتصر وعبد المجيد سيف النصر وغيرهم.

سيكون هناك اجتماع لعدد من المرشحين البارزين اليوم ببنغازي ومنهم:

عثمان عبد الجليل- العارف النايض – خليفة حفتر – الشريف الوافي – عاشور شوايل – فتحي باشاغا – أحمد معيتيق – الفضيل الامين – محمد المنتصر – عبد المجيد سيف النصر.. وغيرهم. — توفيق الشهيبي (@TawfikTobruk) December 21, 2021

يأتي ذلك فيما يلوح في الأفق احتمالية تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا والتي من المفترض أنها ستجرى بعد 3 أيام.

وذكرت مصادر صحفية أن مجلس النواب سيعلن خلال الجلسة المقبلة تأجيل الانتخابات من 3 – 6 أشهر، إضافة إلى أنه سيتم الإعلان عن حكومة جديدة، مهمتها الأساسية التحضير للانتخابات.

موقف مجلس النواب

وكان، عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، قد ذكر أن مجلس النواب -بعد انقضاء الموعد المحدد لانتخابات- سيكون له موقف يعلن فيه عن حزمه من الإجراءات حيال ذلك.

وقال افحيمة، إن مجلس النواب ليس معنيا بتأجيل الانتخابات قبل انقضاء يوم 24 ديسمبر. وأضاف، أن مجلس النواب لن يعلن عن تأجيل الانتخابات، ولكنه سيجتمع بعد 24 ديسمبر. ليعلن عن تعذر اجراءها، في حال حدوث ذلك بالفعل.

وتجري المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مشاورات حول الانتخابات الليبية مع العديد من الأطراف.

والتقت وليامز خلال الأيام الماضية بعدد من المترشحين الرئاسيين بينهم، خليفة حفتر وعبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.

كما بحثت وليامز مع المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. آليات توحيد جهود الولايات المتحدة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. بخصوص التحديات الحالية التي تعترض طريق الانتخابات.

1/2 من بين مجموعة واسعة من الفرقاء الليبيين الذين التقيت بهم حتى الآن، أتيحت لي الفرصة للقاء عدد من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين المسجلين – في #طرابلس و #مصراتة و #بنغازي 🇱🇾. pic.twitter.com/S8vfbZ6fev — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 18, 2021

اعتراضات على تأجيل الانتخابات

ومع تزايد الاحتمالات بتأجيل الانتخابات عبّر عدد من النشطاء والمرشحين للانتخابات البرلمانية في بنغازي. عن رفضهم لتأجيلها، مطالبين بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

وحمّلوا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والحكومة، مسؤولية تأجيل الانتخابات والدخول بالبلاد في حالة فراغ سياسي وفوضى.

وأكدوا أنهم سينظمون مظاهرات للمطالبة بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، مشددين على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق، لإنهاء حالة الانقسام السياسي، منددين بما وصفوه بمحاولة الالتفاف على إرادة الشعب الليبي.