بالتمر: الحراك الشعبي بدأ بالفعل للمطالبة بتنفذ خارطة الطريقة والالتزام بتنفيذ الانتخابات

ليبيا – قالت رئيس مفوضية المجتمع المدني بريكة بالتمر إن الحراك الشعبي بدأ بالفعل من أجل المطالبة بتنفذ خارطة الطريقة والالتزام بتنفيذ الانتخابات.

بالتمر وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد أضافت: “على كل الأجسام السياسية الموجودة في المشهد والتي تعرقل عملية الانتخابات احترام إرادة الشعب الليبي”.

ورأت أنه لا بديل عن إجراء الانتخابات، وأن الصندوق هو الحل الأمثل لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا.

وأشارت بالتمر إلى ضرورة إجراء الاستحقاق، وأن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية كان الهدف منه عرقلة العملية، نظرًا لاستفادة الأطراف السياسية الموجودة على الساحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية