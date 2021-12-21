فصل الشتاء يبدأ فلكيًا في ليبيا

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر هو تاريخ بداية فصل الشتاء فلكياً.

وأضاف المركز أن الكرة الأرضية ستصل إلى نقطة الانقلاب الشتوي اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر عند الساعة 05:59 مساءً بتوقيت ليبيا المحلي، وهي بداية فصل الشتاء الذي سوف يستمر شهرين و27 يومًا و11 ساعة و34 دقيقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويحدث الانقلاب الشتوي يسبب ميلان محور الأرض بمقدار 23,5 درجة أثناء الحركة حول الشمس، وبالتالي فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس.

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