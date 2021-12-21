ليبيا الان

فصل الشتاء يبدأ فلكيًا في ليبيا

تم النشر منذُ 30 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر هو تاريخ بداية فصل الشتاء فلكياً.

وأضاف المركز أن الكرة الأرضية ستصل إلى نقطة الانقلاب الشتوي اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر عند الساعة 05:59 مساءً بتوقيت ليبيا المحلي، وهي بداية فصل الشتاء الذي سوف يستمر شهرين و27 يومًا و11 ساعة و34 دقيقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويحدث الانقلاب الشتوي يسبب ميلان محور الأرض بمقدار 23,5 درجة أثناء الحركة حول الشمس، وبالتالي فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك