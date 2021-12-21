بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021.



ووفقا للملخص العام للنشرة حيث مازالت الأجواء مغيمة مع فرصة سقوط أمطار على بعض مناطق الشمال الشرقي مع درجات الحرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا خاصة أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 17) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: تبقى فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة مناطق الجبل الأخضر وأقصى مناطق الساحل الشرقي وقد تكون جيدة أحيانا.

الرياح: غربية إلي شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 17) مْ ، ولا تتجاوز (09) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 18) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب العالية.

الرياح: شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15- 17) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:04)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:06).