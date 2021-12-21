اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تناشد المليشيات بإيقاف الحرب

دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، جميع الأطراف المتصارعة إلى تحكيم لغة العقل والابتعاد عن الصدام المسلح.

حمزة وفي منشور له على فيسبوك، طالب المليشيات المسلحة في غرب البلاد، إلى تجنب الحرب، قائلًا ” يكفي دماء ومعاناة يعانيها أبناء وطنكم”.

وأضاف حمزة ” دموع الأمهات والزوجات والأخوة والاباء والأيتام لازالت لم تقف على ضحايا الحروب السابقة”، معقبًا “نناشدكم باسم الوطن أوقفوا هذه الحرب التي أنتم مقبلين عليها فهي حرب سيكون فيها الجميع خاسر ولن يفوز فيها طرف”، حسب حديثة.

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