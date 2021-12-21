كرموس: ترشح «حفتر» و«سيف الإسلام» أغضب «التشكيلات المسلحة» في طرابلس

استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، تمكن أي تشكيل مسلح من السيطرة على الأوضاع بالعاصمة ومدن الغرب الليبي مهما بلغت قوته، بحسب وصفه.

وقال كرموس، في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “يرجع عدم تمكن أي تشكيل مسلح من السيطرة على الأوضاع في العاصمة إلى كثرة أعداد التشكيلات وتعدد اتجاهاتها وتوزع ولاءاتها”، على حد تعبيره.

واعترض على لجوء هذه التشكيلات للسلاح كوسيلة للاعتراض السياسي، لكنه فسر غضب بعضها في الآونة الأخيرة بأنه جاء كرد فعل لترشح سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر، في الانتخابات الرئاسية، وعدم استبعادهما من السباق من المفوضية العليا للانتخابات أو القضاء.