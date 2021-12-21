مظاهر مسلحة تؤدي لإغلاق شوارع طرابلس وتوقف الدراسة والمواصلات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 December, 2021

تشهد العاصمة طرابلس مظاهر مسلحة وتحركات عسكرية مفاجئة بالإضافة إلى إغلاق بعض الطرقات بسواتر ترابية.

وقال مراسل بوابة إفريقيا الإخبارية إنه جرى صباح اليوم الثلاثاء إغلاق مداخل ابوسليم وباب بن غشير بالسواتر الترابية.

وأعلنت جامعة طرابلس إلغاء جميع المحاضرات ودعت الطلاب إلى مغادرة الجامعة نظرا للظروف الأمنية كما أعلنت شركة السهم للنقل العام توقف الحركة في مسارات عين زارة، القصر، والهضبة بسبب الأوضاع الأمنية.

تتزامن هذه التحركات الميدانية للمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس مع قرب الموعد المفترض لاجراء الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، وفي ظل دعوات عامة للخروج في وقفات احتجاجية ضد تأجيل الانتخابات في عدة مدن من بينها العاصمة.