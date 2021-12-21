لقاء ثنائي بين مندوبي ليبيا والمغرب بالجامعة العربية

العنوان-القاهرة

التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، مع مندوب المملكة المغربية لدى الجامعة السفير أحمد التازي.

وخلال اللقاء الذي عقد في القاهرة، نوه الجانبان إلى عمق العلاقات التاريخية، والأواصر المتينة، التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد السفير عبدالمطلب ثابت خلال اللقاء، بدور المملكة المغربية المهم، من خلال رعايتها للعديد من الاتفاقات الليبية، واحتضانها لها وعلى رأسها حوار بوزنيقة.

بدوره قدّم السفير أحمد التازي التهنئة للسفير عبدالمطلب ثابت، على توليه مهام مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية.

وأكد له أن المملكة المغربية ستظل مساندة لليبيا على كافة المستويات، ولن تدخر جهداً في تقديم أي دعم من شأنه تعزيز الاستقرار فيها.