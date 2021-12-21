منظمة الهجرة: إعادة 466 مهاجراً من المتوسط إلى ليبيا الأسبوع الماضي

أصدرت بعثة المنظمة الدولية للهجرة تقريرها الخاص بالأسبوع الثاني من شهر ديسمبر في الفترة من 12 إلى 18 ديسمبر.

وجاء في النشرة، اعتراض 466 مهاجراً في البحر من قبل خفر السواحل الليبي في الفترة المذكورة، وإعادتهم إلى الأراضي الليبية، 284 منهم أعيدوا إلى طرابلس، وثمانية إلى الزاوية، و210 إلى صبراتة، فيما بلغ عدد الجثث التي تم العثور عليها 85 جثة، وتم تسجيل 102 في عداد المفقودين.

وتتواصل محاولات المهاجرين للعبور عبر المتوسط من ليبيا نحو القارة الأوروبية بوتيرة مرتفعة هذا العام، حيث بلغ الإجمالي للعام الحالي 31,456 مهاجراً أعيد منهم 27,657 إلى ليبيا، فيما تم تسجيل 509 حالات وفاة في البحر، و831 مفقوداً.

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