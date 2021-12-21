احويلي: تهديدات التشكيلات المسلحة ستخمد بعد الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات

رأى عضو ما يسمى مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر أحويلي، أنه لا ينبغي التعامل مع حديث أي قيادة لـ” تشكيل عسكري” على أنه يمثل وجهة النظر الوحيدة لـ”ثورة 17 فبراير”، على حد قوله.

أحويلي، وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط قال، إنه ” لا يجب أن يقبل غرب البلاد بتوظيف السلاح من البعض للاعتراض على قرار ما، فهناك قيادات وعناصر داخل تشكيلات مسلحة أخرى (غير التي تصدر التهديدات باللجوء إلى استخدام السلاح) ترفض هذا النهج”، حسب زعمه.

وأوضح أحويلي أنه يتوقع خمود هذه التصريحات “التهديدية” بعد الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات التي ترشحت لها شخصيات لا تحظى بقبول القوى الثورية والغرب الليبي”، وفقًا لقوله.

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