استقرار الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

استقر متوسط سعر صرف الدولار خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، في السوق الرسمية عند 4.60 دينار وهو نفس السعر الذي سجله أمس.

وزاد اليورو قرشا مسجلًا 5.19 دينار، فيما هبط الجنيه الإسترليني قرشًا مسجلًا 6.08، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبقى الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند 1.22 دينار و1.25 دينار على التوالي، فيما صعد الدينار التونسي قرشًا مسجلًا 1.59 دينار.

ولم يطرأ أي تغير في سعر اليوان حيث حافظ على سعر 0.72 دينار، فيما فيما زادت الليرة التركية 13 قرشًا مسجلة 0.39 دينار.

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