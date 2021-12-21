ليبيا تسجل 543 إصابة و8 وفيات بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، تسجيل 543 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليصل إجمالي الإصابات إلى 382 ألفاً و884 حالة، من بينها 6,084 حالة نشطة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 592، عن تعافي 618 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 371 ألفاً و185 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 5,615.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 12,2%، وذلك بعد فحص 4,438 عينة خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 1,826,165 شخصاً، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 792,527 شخصا.

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