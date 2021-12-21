ليبيا الان

السفير الإيطالي: نأمل أن يكون تأجيل الانتخابات الليبية «قصير الأمد»

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبّي بُوتشينو أن الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، تعد جزءا من عملية سياسية جارية.

وحول المخاوف من عدم إجراء الانتخابات في ليبيا وفق موعدها المعلن، قال بُوتشينو، على هامش أعمال المؤتمر الرابع عشر لسفراء إيطاليا في العالم المنعقد بمقر وزارة الخارجية: “بمناسبة انتخابات 2012، حصل تأجيل”، في إشارة إلى تأجيل انتخابات أعضاء (المؤتمر الوطني العام) حينها من 19 يونيو إلى 7 يوليو.

وأضاف السفير الإيطالي لدى ليبيا “لقد تغير الوضع في ليبيا اليوم كثيرًا مقارنة بعام 2011، هناك عملية سياسية جارية، وهناك دعم دولي لهذه العملية”.

وتابع “نأمل في أن يكون التأجيل تأجيلاً قصير الأمد، فمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لليبيا، الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز، عادت إلى طرابلس وهي تعمل بدعم كامل من إيطاليا والأمم المتحدة”.

الوسوم

إيطاليا الانتخابات السفير الإيطالي تأجيل الانتخابات ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك