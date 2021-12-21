السفير الإيطالي: نأمل أن يكون تأجيل الانتخابات الليبية «قصير الأمد»

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبّي بُوتشينو أن الانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، تعد جزءا من عملية سياسية جارية.

وحول المخاوف من عدم إجراء الانتخابات في ليبيا وفق موعدها المعلن، قال بُوتشينو، على هامش أعمال المؤتمر الرابع عشر لسفراء إيطاليا في العالم المنعقد بمقر وزارة الخارجية: “بمناسبة انتخابات 2012، حصل تأجيل”، في إشارة إلى تأجيل انتخابات أعضاء (المؤتمر الوطني العام) حينها من 19 يونيو إلى 7 يوليو.

وأضاف السفير الإيطالي لدى ليبيا “لقد تغير الوضع في ليبيا اليوم كثيرًا مقارنة بعام 2011، هناك عملية سياسية جارية، وهناك دعم دولي لهذه العملية”.

وتابع “نأمل في أن يكون التأجيل تأجيلاً قصير الأمد، فمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لليبيا، الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني ويليامز، عادت إلى طرابلس وهي تعمل بدعم كامل من إيطاليا والأمم المتحدة”.