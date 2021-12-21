الجغداف : السلطة التنفيذية تنهار وعلينا التمسك بالانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

21 December, 2021

طالب الخبير المالي والمرشح للانتخابات البرلمانية عن الدائرة الانتخابية الثالثة بنغازي رجب الجغداف ، الليبيين بالتمسك بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنقاذ البلاد

وقال الجغداف لبوابة افريقيا الاخبارية ” ونحن نعيش لحظات إنهيار السلطة التنفيذية في بلادنا حيث انتشار الفساد والابتزاز وتداخل الوظائف والمهام العليا للدولة في ظل غياب الشرعية للجميع ما أضر بالمصلحة العليا للدولة ومكتسبات الشعب الحقيقية ندعو الجميع الى التمسك بخيار الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية كي نصل إلى تداول سلمي للسلطة برقابة دولية ومحلية “.

