غريمالدي: تأجيل إجراء الانتخابات ليس بجديد بعد أن حدث في عام 2012

ليبيا – قال السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي غريمالدي إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية جزء من عملية سياسية جارية تمتاز بنيلها دعمًا دوليًا.

غريمالدي أوضح في تصريحات صحفية على هامش أعمال المؤتمر الـ14 لسفراء إيطاليا في العالم المنعقد بمقر الخارجية الإيطالية في روما تابعتها صحيفة المرصد أن الوضع في ليبيا قد تغير اليوم عما كان عليه في العام 2011، مشيرًا إلى أن تأجيل إجراء الانتخابات ليس بجديد بعد أن حدث في عام 2012.

وتابع غريمالدي: إن المهم الآن هو وجود عملية سياسية مع الأمنيات بأن يكون تأجيل إجراء الانتخابات قصير الأمد. مشيرًا إلى أن المشتارة الأمية ستيفاني ويليامز عادت إلى العاصمة طرابلس وهي تعمل بدعم كامل من إيطاليا والأمم المتحدة للمضي في هذه العملية.

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