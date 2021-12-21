التوتر الأمني يُوقف الدراسة في جامعة طرابلس

أعطت رئاسة جامعة طرابلس تعليماتها لجميع الطلبة والموظّفين وهيئة التدريس بضرورة إيقاف المحاضرات ومغادرة الجامعة، على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة في بعض مناطق العاصمة.

يأتي ذلك بعد التحركات الأمنية والعسكرية التي تشهدها طرابلس، منذ ساعات الصباح الباكر، والتي تأتي ردًا على محاولات جهات عسكرية من خارج المدينة التدخل بالقوة لفرض قراراتها على أصحاب القرار السياسي، بحسب ما صرح به متحدث باسم القوة التي طوّقت طرابلس لـ “218”.

يُذكر أن بعض المدارس في بعض مناطق العاصمة قد طلبت أيضاً من التلاميذ التزام منازلهم، وأعلنت اليوم كعطلة دراسية لطلابها كافة.

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