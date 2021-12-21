الارصاد: اجواء ماطرة… والحرارة تقترب من “الصفر” على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 21/ 12 / 2021م وخلال اليومين القادمين.

ووفقا للتقرير تبقى الأجواء مغيمة على مناطق الشمال الشرقي مع فرصة سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة على مرتفعات الجبل الاخضر واقصى الساحل الشرقي وقد تكون جيدة أحياناً.

وبحسب التقرير تسجل درجات الحرارة هذا اليوم علي أغلب مناطق ليبيا ما بين (15 – 20) مْ, وبينما لاتتجاوز علي مناطق الجبل الأخضر (09) مْ، وتبقى درجات الحرارة منخفضة على أغلب المناطق أخر الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية حيث تتراوح ما بين (01 – 04) مْ.

والله أعلم.