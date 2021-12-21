أحمد حمزة لـ «المليشيات»: أنتم مقبلون على حربٍ سيكون الجميع فيها خاسراً

دعا أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، جميع الأطراف المتصارعة إلى تحكيم لغة العقل والابتعاد عن الصدام المسلح.

وقال «حمزة» في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، “ندعو جميع الأطراف والكيانات المسلحة إلى تحكيم لغة العقل والابتعاد عن الصدام المسلح، يكفي دماء ومعاناة يعانيها أبناء وطنكم”.

وأردف؛ “دموع الأمهات والزوجات والأخوة والأباء والأيتام لازالت لم تقف على ضحايا الحروب السابقة”، معقبًا “نناشدكم باسم الوطن أوقفوا هذه الحرب التي أنتم مقبلين عليها فهي حرب سيكون فيها الجميع خاسر ولن يفوز فيها طرف”.

وكان صلاح بادي المعاقب دوليا وآمر ما يسمى بـ«لواء الصمود» قد أطلق في هذا الإطار تهديدات بتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، وينظر إليه على أنه من القيادات العسكرية البارزة لـ«ثورة فبراير» 2011، وهو مدرج على قوائم العقوبات الدولية لضلوعه في عمليات اقتتال في الأعوام التي تلت اندلاع الثورة.

وعلى إثر الأحداث التي شهدتها العاصمة مؤخراً من قيام تشكيلات مسلحة بحصار مقرات رئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي، ربط كثيرون بين ما حدث من مظاهر تحشيد وعسكرة وبين تصريحات بادي التي أطلقت في اليوم ذاته، ما أثار تساؤلات حول قدرة قيادات التشكيلات العسكرية بالغرب الليبي على استدعاء وتوظيف «ثورة فبراير» لفرض أمر واقع بقوة السلاح.