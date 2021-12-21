حل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية

أعطى رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، تعليماته بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية المشكلة بموجب القرار رقم (65) لسنة 2021 وإنهاء أعمالها.

وأكد السايح على ضرورة عدم تجديد كافة العقود الموسمية لجميع المكاتب والفروع، واستمرار للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة العامة فقط.

كما أعطى السايح تعليماته، بتسوية كافة المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز تاریخ 31 ديسمبر 2021.

وشدد السايح على اتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات، فضلًا عن إعداد التقرير المالي الخاص بتسوية حساب (ميزانية الطوارئ) لإحالته لوزارة المالية.