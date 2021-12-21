السيسي لـ«المنفي»: مصر تدعم كل ما يحقق المصلحة العليا لليبيا

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، «دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها».

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بقصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور وزير الخارجية، سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة، عباس كامل، ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب إدريس، وفق بيان صادر عن الناطق باسم الرئاسة المصرية.

– المنفي يصل القاهرة ويلتقي السيسي

وقال الناطق إن المنفي ثمن خلال اللقاء «دور مصر الحيوي وجهودها الحثيثة (…) لاستعادة الأمن الاستقرار في ليبيا، وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية المتمثلة فى الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة 5+5 المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية».

كما استعرض المنفي «مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا»، حيث توافق الطرفان على «تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، ولتكون للشعب الليبي السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده»، وفق البيان.

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