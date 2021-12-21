ما هي القوات المشاركة في عملية تأمين وحماية طرابلس؟

قال متحدث باسم القوة التي طوقت طرابلس لـ218، إن الاستنفار الأمني والعسكري في المدينة سببه وجود قوى عسكرية من خارج المدينة تحاول فرض قرارات لتنفيذها بالقوة من قبل صناع القرار السياسي، وهو ما استدعى التدخل من القوى الأمنية والعسكرية في طرابلس لمنع أية خروقات قد تحصل.

يذكر أن القوى العسكرية والأمنية المشاركة في العملية، هي: كتيبة ثوار طرابلس، القوة الثامنة “النواصي”، جهاز دعم الاستقرار، كتيبة 42 مشاة، الامن المركزي – أبو سليم-، غرفة العمليات المشتركة -محور الجنوب-، جهاز الأمن العام، كتيبة الشهيلة، ومكتب الدعم المركزي.

وتشهد العاصمة استنفاراً أمنياً منذ ساعات الصباح الباكر، وانتشرت السواتر الترابية في عدة شوارع في المدينة إضافة إلى إغلاق عدد من المدارس والمقار الحكومية.

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