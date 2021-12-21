علي أوحيدة: المليشيات تعبث بجامعة طرابلس المحتلة

أكد علي أوحيدة، الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا، أن المليشيات تعبث بجامعة طرابلس المحتلة، مشيرا إلى أن الجامعات الحقيقية في العالم لم تكتف بقلب أنظمة الحكم في أكثر من دولة بل أنماط التفكير أيضا.

وقال أوحيدة في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الجامعات الحقيقية في العالم لم تكتف بقلب أنظمة الحكم في أكثر من دولة، بل ايضا أنماط التفكير نفسها”.

وأضاف “المليشيات الليبية تعبث بجامعة طرابلس المحتلة وهي ليست المرة الاولى في تاريخ هذه الجامعة منذ ستينات القرن الماضي”.

وتابع “لا توجد ميليشيات مع الشعب وميليشيات ضد الشعب. جميع الميليشيات متساوية في الزندقة والترهيب والعمالة ومناهضة قيام الدولة. ما تقترفه الميليشيات، صفحات سوداء في تاريخ ليبيا”.

واستطرد “صمت عربي ودولي مطبق تجاه ممارسات المليشيات الليبية في طرابلس وترهيب المواطنين العزل، التلويح بالعقوبات والخطوط الحمراء تحولت إلى حزمة من التدجيل. الجميع يردد تمسكه بمسرحية الانتخابات وتركيا ومليشياتها تتحدى الجميع في وضح النهار”.