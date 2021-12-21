السفير الأمريكي يتوعّد بفرض عقوبات على من يعرقل الانتخابات

قال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند ،الثلاثاء ، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على من يحاول عرقلة الانتخابات الليبية، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يتطلع إلى تشكيل حكومة شرعية منتخبة.

وأوضح نورلاند أن الولايات المتحدة ترغب في إجراء الانتخابات الليبية في وقتها المحدد 24 ديسمبر. وفقا لما نقلته صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأضاف: “انبهرت بالاستعدادات للتصويت خلال زيارتي لمركز اقتراع نموذجي مع عماد السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية السيد وبنشتاين”.